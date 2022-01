Grandslamrecord voor Nadal na heroïsche zege tegen Medvedev

In het tweede bedrijf waren de rollen aanvankelijk omgedraaid. Na een geweldige rally van liefst 40 slagen dwong Nadal twee breekkansen af in de vierde game. Medvedev sloeg de eerste weg met een ace, maar capituleerde alsnog. Bij een 4-2 voorsprong brak Medvedev echter weer terug, maar de Spanjaard sloeg op 4-3 weer toe.

Nadal won in Melbourne de toss en begon met serveren. In de derde game, die ruim acht minuten duurde, kreeg Medvedev twee breekkansen op de service van Nadal. De Spanjaard nam toch weer een voorsprong: 2-1.

Rafael Nadal heeft geschiedenis geschreven door in Melbourne zijn 21ste grandslamtitel te behalen. De 35-jarige Spanjaard knokte zich in de finale van de Australian Open tegen Daniil Medvedev op weergaloze wijze terug en won na ruim vijf uur in vijf sets: 2-6, 6-7 (5), 6-4, 6-4, en 7-5.

Daarmee was de koek qua breaks nog niet op, want vervolgens was het weer de beurt aan Nadal. Op zijn zesde breekpunt was het uiteindelijk raak. Bij 4-3 kreeg Medvedev mogelijkheden om op gelijke hoogte te komen. Nadal toonde andermaal zijn klasse, behield zijn service en sleepte de set met 6-4 uit het vuur.

Nadal werkte in de tweede game van de vierde set twee breekkansen weg. In de daaropvolgende game waren de rollen omgedraaid. Medvedev kwam nog terug tot 30-40, maar een dubbele fout kostte hem de kop. De Rus herstelde zich direct en brak terug.

Nadal stond voor de zesde keer in de finale in Melbourne. De toernooiwinnaar van 2009 is dus nu de eerste speler met 21 grandslamtitels. Hij deelde het record tot vandaag met Roger Federer en Novak Djokovic.

Bij de vrouwen is die mijlpaal in 2016 al gehaald toen Serena Williams op Wimbledon haar 21ste grandslamtoernooi won. Een jaar later bracht ze haar totaal in Melbourne zelfs op 23. Margaret Court heeft nog altijd het record in handen. Tussen 1960 en 1973 won ze 24 grandslamtitels.