Finale Australian Open: wordt Nadal eerste man met 21 grandslamtitels?

De finale van de Australian Open bij de mannen gaat deze ochtend tussen Rafael Nadal (6e op de wereldranglijst) en Daniil Medvedev (2). In dit artikel houden we je met live updates op de hoogte van de eindstrijd, die voor Nadal in een unicum kan eindigen.

Nadal staat voor de zesde keer in de finale in Melbourne. De toernooiwinnaar van 2009 kan zondag de eerste speler worden met 21 grandslamtitels. Hij deelt het record nu nog met Roger Federer en Novak Djokovic.

Bij de vrouwen is die mijlpaal in 2016 al gehaald toen Serena Williams op Wimbledon haar 22ste grandslamtoernooi won. Een jaar later bracht ze haar totaal in Melbourne zelfs op 23. Margaret Court heeft nog altijd het record in handen. Tussen 1960 en 1973 won ze 24 grandslamtitels.

In de finale, die zondagochtend rond 09.30 uur Nederlandse tijd begint, stuit Nadal op de licht ontvlambare Daniil Medvedev, die tegen Stefanos Tsitsipas weer een van zijn befaamde woedeuitbastingen had. Op de beslissende momenten bleef de Rus juist ijzig koel. Nadal was in halve finales Matteo Berrettini (7) met 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 de baas.