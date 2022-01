Van der Haar opvolger van wereldkampioen Van der Poel? 'Ik zie mogelijkheden'

Kan veldrijder Lars van der Haar na de Nederlandse en de Europese titel vanavond ook de wereldtitel veroveren? Dat is helemaal geen gekke gedachte, moet de 30-jarige Amersfoorter ook zelf toegeven.

Het WK veldrijden voor de mannen in het Amerikaanse Fayetteville is zondagavond vanaf 21.10 uur te zien op NPO 3 en via deze livestream op NOS.nl en de NOS-app.

Van der Haar nam na het voor hem succesvolle NK, drie weken geleden, een korte pauze om zich met intervallen, duurtrainingen en rust voor te bereiden op de WK in het Amerikaanse Fayetteville, waar Marianne Vos zaterdag bij de vrouwen de wereldtitel veroverde.

Drie favorieten

Samen met de Brit Tom Pidcock en de Belg Eli Iserbyt hoort Van der Haar tot de favorieten. De gebruikelijke veldrijdfavorieten, Mathieu van der Poel en Wout van Aert, ontbreken namelijk in de VS. Van der Poel veroverde de wereldtitel de afgelopen drie jaar, Van Aert de drie jaar daarvoor, en daarvoor was het ook al een keer Van der Poel.

Dit jaar is het misschien wel de beurt aan Van der Haar, die begin november ook al de sterkste was op de EK op de VAM-berg in Drenthe. Hij stond al drie keer op het podium op een WK, maar nog nooit op het hoogste treetje.

"Ik denk dat ik wel beter ben dan de afgelopen jaren. Ik heb er heel veel plezier in, ook in de wedstrijden zelf. En dan durf je jezelf ook wat meer te smijten en te bluffen, omdat je zo goed bent. Dat is wel een stuk leuker en makkelijker crossen natuurlijk."