Paraguayaanse rechter laat Ronaldinho terugkeren naar Brazilië

Na ruim vijf maanden vast te hebben gezeten in Paraguay mag oud-voetballer Ronaldinho binnenkort terug naar zijn vaderland Brazilië. Dat heeft een Paraguayaanse rechter bepaald, die daarmee het verzoek tot vrijlating van de officier van justitie honoreert.

Ronaldinho zat sinds begin maart samen met zijn broer vast in Paraguay, nadat ze waren opgepakt wegens een vervalst paspoort. Na 30 dagen mochten de twee Brazilianen hun cel verlaten na betaling van een borgsom van 1,6 miljoen dollar. Ze werden in afwachting van de afhandeling van hun rechtszaak onder huisarrest in een hotel geplaatst.

Er hing Ronaldinho en zijn broer een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar boven het hoofd, maar ze komen er uiteindelijk vanaf met een boete van omgerekend 170.000 euro.