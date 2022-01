Frenkie de Jong pareert kritiek: 'Merk dat veel mensen elkaar napraten'

Frenkie de Jong spreekt van een mislukt seizoen met FC Barcelona. De kritiek op het team is in de Spaanse media op zijn zachtst gezegd niet mals en ook De Jong krijgt het zwaar te verduren. Niet helemaal terecht, vindt hij. "Het is tegenwoordig of heel goed of het is heel slecht", zegt De Jong in een uitgebreid interview met de NOS.

We spraken De Jong drie jaar geleden ook toen hij in januari 2019 zijn droom uit zag komen. Als kind was hij betoverd door het tiki-taka-voetbal van het FC Barcelona van trainer Pep Guardiola en wereldster Lionel Messi en nu was hij zelf speler van de in zijn ogen mooiste club van de wereld. De voortdurende lach op zijn gezicht was ontwapenend en niets leek een gelukkig huwelijk in de weg te zitten.

Vandaag de dag is dat toch even anders. De lach bij De Jong zal nooit verdwijnen, daarvoor houdt hij te veel van het spelletje. De neergang van FC Barcelona doet de middenvelder echter pijn, al is zijn gevoel voor de Catalaanse club onveranderd.

"Ik heb me soms wel verbaasd, maar over Barcelona denk ik nog steeds hetzelfde. Het is op dit moment niet de beste, maar nog wel de mooiste club van de wereld."

Ver weg van de prijzen

We treffen De Jong een dag na de bekeruitschakeling van FC Barcelona (3-2 nederlaag tegen Athletic). Na de eerdere uitschakeling in de poulefase van de Champions League en de straatlengte achterstand op de concurrentie in de competitie is de kans op een prijs verkeken. Daarom noemt De Jong het een mislukt seizoen. Nu al.

Tegen Athletic moest de middenvelder op de bank beginnen, maar daarover maakt hij zich niet al te veel zorgen. "Dat wil niet zeggen dat ik gepasseerd ben. In drie jaar tijd heb ik bijna nooit op de bank gezeten. Natuurlijk zit je een paar keer per seizoen op de bank, er zijn zoveel wedstrijden."