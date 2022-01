Wekdienst 30/1: Nationale Holocaust Herdenking • Portugal naar de stembus

Wat heb je gemist?

Voor de zevende keer dit jaar heeft Noord-Korea een rakettest gedaan. Volgens het Zuid-Koreaanse leger kwam er een projectiel terecht in zee. De raket zou een hoogte hebben bereikt tot 2000 kilometer en zo'n 800 kilometer verderop zijn neergekomen. Het zou gaan om een middellangeafstandsraket, waarmee het land sinds 2017 geen tests meer had gedaan.

Anders nieuws uit de nacht

Hinder in noordoosten VS door zware sneeuwbuien, twee doden in New York: Volgens de Amerikaanse nieuwszender NBC vond een sneeuwruimer een vrouw dood in haar auto op Long Island, dat deel uitmaakt van New York. Het andere slachtoffer is een man die in een zwembad viel toen hij sneeuw aan het ruimen was.

Van Gerwen overleeft vijf matchdarts en schreeuwt het uit na zwaarbevochten zege: Darter Michael van Gerwen is tijdens zijn eerste partij op The Masters door het oog van de naald gekropen. Luke Humphries miste vijf pijlen om de wedstrijd uit te gooien en verkrampte daarna volledig in de beslissende leg (10-9).

En dan nog even dit:

In Rotterdam gaan huisartsen de markt op om mensen te overtuigen alsnog de boosterprik te halen. In sommige wijken zijn de achterstanden groot en twijfelen veel mensen aan het nut van de derde coronaprik, zoals in Bospolder - Tussenwijken.