Ook herbesmettingen in Nederland en België

Ook in Nederland is een herbesmetting met SARS-CoV-2 vastgesteld. Dat zegt viroloog Marion Koopmans in een reactie op het nieuws uit Hongkong van eerder op de dag. Daar blijkt een man twee keer besmet geraakt met het coronavirus. In Nederland gaat het om een oudere patiënt met een verslechterd immuunsysteem, meldt Koopmans, een van de belangrijkste adviseurs van de Wereldgezondheidsorganisatie en van het kabinet. "SARS-CoV-2-infecties hebben allemaal een andere vingerafdruk, een genetische code", zegt Koopmans. "Mensen kunnen na een infectie nog heel lang iets meedragen en af en toe een beetje RNA uitscheiden." Dat is het genetische materiaal van dit soort virussen. Voor een officiële herbesmetting moeten onderzoekers volgens haar kunnen aantonen dat de codes van dat RNA verschillen. Dat blijkt bij de patiënten in Hongkong en Nederland het geval te zijn.

In België kwam vandaag ook een herbesmetting met het coronavirus aan het licht. Daar gaat het om een vrouw in Leuven, die drie maanden na de eerste keer, opnieuw besmet is geraakt met SARS-CoV-2. Het virus is ook hier op beide momenten genetisch gedetermineerd, zegt de Belgische viroloog Marc Van Ranst in het actualiteitenprogramma Terzake. "Er zitten inderdaad voldoende verschillen in, om te kunnen spreken van een andere stam, een tweede infectie." Gevarenzone "Goed nieuws is het niet", zegt de viroloog. "Je hoopt dat je uit de gevarenzone bent. Hopelijk is dat in de meeste gevallen ook zo." Of de herbesmettingen uitzonderingen zijn, is volgens hem nog onduidelijk. "Het zijn er nu al twee, mogelijk komen er nu meer bij." De Belgische patiënt zou milde klachten hebben gehad. "Dan maakt je lichaam minder antistoffen aan. De antistoffen van de eerste keer helpen dan onvoldoende om de tweede besmetting te kunnen voorkomen", zegt Van Ranst. Koopmans wil niet ingaan op de klachten van de Nederlandse patiënt.

