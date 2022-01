'Als landen steun aan Jemen stoppen, raken kogels een keer op'

De wereld is al meer dan twee jaar in de ban van corona, waardoor oorlogen en opstanden het nieuws minder halen. Maar die conflicten zijn natuurlijk niet ineens verdwenen. Daarom besteedt Nieuwsuur aandacht aan slepende conflicten die niet dagelijks het nieuws halen.

Jemen is een kluwen van conflicten: provincies strijden met elkaar, rebellen voeren oorlog met de regering, andere landen vechten er hun ruzies uit en ondertussen roeren onafhankelijkheidsstrijders en terroristen zich. Een van de strijdende groepen pleegde vorige week nog een dodelijke aanslag met drones.

De bloedige burgeroorlog die er sinds 2015 woedt, lijkt uitzichtloos. Er vielen al meer dan 200.00 doden, ook door indirecte gevolgen zoals honger en ziekte. De VN spreekt van de grootste humanitaire ramp van dit moment.

Toch is het bereiken van vrede zeker niet ondenkbaar, zeggen deskundigen. De sleutel voor de oplossing ligt in het buitenland.

Revolutie

Ook de oorsprong van de oorlog ligt in het buitenland, bij de Arabische Lente, die begon in 2010 in Tunesië en overwaaide naar andere landen in de Arabische wereld. De revolutiegolf leidde ook in Jemen tot protesten tegen de slechte economische situatie en tegen de president. In februari 2012 trad hij af.

"Dat was een omslagpunt", zegt Hisham al-Omeisy, een van de meest prominente onafhankelijke commentatoren van Jemen. "Jemen is een land met veel stammen, facties en politieke partijen. En het conflict heeft die lappendeken verscheurd en de harmonie verstoord."

Wahib al-Suhaibi kan dat beamen. Hij ontvluchtte Jemen drie jaar geleden en woont nu met zijn gezin in Wierden in Overijssel, waar ze vorig jaar een Jemenitische winkel openen. "Er is voor mij geen betere plek dan Jemen. Maar als ik in Jemen zat, zou ik ook moeten doden, of ik zou zelf gedood worden. Ik zou me moeten aansluiten bij het regeringsleger of een groepering om te vechten."

De verschillende partijen

Dat regeringsleger strijdt tegen de Houthi-rebellen, die het noordelijke deel met hoofdstad Sanaa in handen hebben. De Houthi's gebruiken kindsoldaten, snoeren critici gewelddadig de mond en plegen aanslagen; eerder deze week nog met explosieve drones op olietankers in de Verenigde Arabische Emiraten.

Daarnaast zijn er tientallen lokale groeperingen en conflicten. En terroristen van IS en Al Qaida maken gebruik van de chaos in het land om hun greep in bepaalde gebieden te versterken.