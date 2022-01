Van Gerwen overleeft vijf matchdarts en schreeuwt het uit na zwaarbevochten zege

Darter Michael van Gerwen is tijdens zijn eerste partij op The Masters door het oog van de naald gekropen. Luke Humphries miste vijf pijlen om de wedstrijd uit te gooien en verkrampte daarna volledig in de beslissende leg (10-9).

De partij ging in de eerste legs alle kanten op, maar Van Gerwen herpakte zich na 1-3 sterk. In de laatste leg voor de pauze beantwoordde Humphries het toenemende geweld van de Nederlander met een knappe finish onder druk, om zo met 5-5 op het bord even bij te komen.

Plotselinge inzinking

Zonder groots te spelen liep Van Gerwen daarna uit naar 7-5, toen hij drie beurten lang de ene na de andere misser produceerde om op 8-5 te komen. Koeltjes pakte Humphries vier legs op rij, waarna er met een rake pijl op de dubbel-3 toch weer een leg naar de vijfvoudig winnaar van het toernooi ging.

In zijn eigen leg schoot Humphries daarna uit de startblokken, maar tot vijf keer toe verzuimde hij de wedstrijd te beslissen. De ontlading was daarna groot bij Van Gerwen, die in de kwartfinale Joe Cullen treft.