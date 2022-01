'Rustige nacht' voor boomactivisten Born, eerder zeven aanhoudingen

De ongeveer vijftien activisten die in de bomen in het Sterrebos bij het Limburgse Born zitten, hebben een rustige nacht gehad, nadat de afgelopen avond opnieuw zeven mensen waren aangehouden in het bos. Dat meldt een woordvoerder van de actievoerders.

De betogers bleven de hele nacht in de bomen; ze sliepen er in hun hangmat. Volgens de woordvoerder regende het licht, maar waren de actievoerders goed beschermd door plastic dekzeilen.

De zeven arrestanten van gisteravond werden volgens de politie aangehouden omdat ze zich niet konden identificeren of omdat ze het bos wilden binnengaan, terwijl dat tot verboden gebied is verklaard. Ze zijn naar het politiebureau gebracht. De politie zegt het bos niet te gaan ontruimen.

Autofabriek

Gisterochtend werden ook al zeven activisten opgepakt. De activisten willen niet dat grondeigenaar Nedcar een deel van het bos kapt om zijn autofabriek op die plek uit te breiden.

Hoewel het bos dus verboden gebied is voor actievoerders, mogen sympathisanten wel een keer per dag voedsel naar de mensen in de bomen brengen. Dat zal vandaag ook weer gebeuren rond 13.00 uur.