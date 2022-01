Opnieuw aanhoudingen in Sterrebos, activisten blijven in de bomen

In het Sterrebos in het Limburgse Born zijn opnieuw zeven mensen aangehouden. Volgens de politie waren ze aanwezig in het bos, wat niet mag, of konden ze zich niet identificeren.

De afgelopen dag werden ook al zeven activisten opgepakt. In het Sterrebos zitten nog altijd zo'n vijftien activisten in bomen. Ze willen niet dat grondeigenaar Nedcar een deel van het bos kapt om de autofabriek op die plek uit te breiden.

De demonstranten blijven de hele nacht in de bomen, ze slapen er in hun hangmat. De politie zegt het bos niet te gaan ontruimen. De arrestanten zijn naar het politiebureau gebracht.