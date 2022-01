Wereldkampioene Vos: 'Bijzonder om de trui na acht jaar weer te mogen aantrekken'

Voor de achtste keer in haar carrière veroverde Marianne Vos de wereldtitel in het veldrijden, na 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014. Of haar titel in het Amerikaanse Fayetteville de mooiste is, kon de kersverse wereldkampioene na afloop niet zeggen.

"Ik plaats hem nu wel bovenaan, maar dat is omdat het de laatste is. Je kunt wedstrijden en titels niet vergelijken. Het blijft bijzonder om kampioenschappen te rijden en zeker ook te winnen", reageerde Vos.

Toch was de laatste keer dat Vos de beste van de wereld was, alweer acht jaar geleden. "De tijd gaat gewoon heel snel, voor mij voelt het nog niet zo heel lang geleden", sprak Vos nuchter. "Maar natuurlijk, het was even geleden. Als je dan de trui weer mag aantrekken op het podium, dat geeft een bijzonder gevoel."

Tactisch spel en afzien

De strijd om de wereldtitel in Fayetteville liep uit op de verwachte, spannende strijd tussen topfavorieten Vos en Lucinda Brand. "Het was een lastige wedstrijd, elke ronde bleek het lastig om elkaar af te schudden. Dan wordt het een tactisch spel, en ook wel afzien."

"We wilden allebei niet op kop en moesten het in de laatste ronde uitspelen. Dan komen tactiek en techniek van pas. Maar je moet vooral geen fouten maken", aldus Vos.

Brand had Vos liever op zeven titel gehouden

Lucinda Brand, winnares van zilver, kon na de race toch weer lachen. "Ik heb er alles aan gedaan, ik kan mezelf niks verwijten", aldus de onttroonde wereldkampioene. Ze gunt Vos haar achtste titel wel. "Maar ik had haar liever op zeven gehouden."