Vos verovert achtste wereldtitel veldrijden, zilver voor Brand

Marianne Vos heeft voor de achtste keer de wereldtitel in het veldrijden veroverd. De 34-jarige Nederlandse kwam bij de WK in het Amerikaanse Fayetteville als eerste over de finish na een spannend duel met Lucinda Brand, die tweede werd. Het brons was voor de Italiaanse Silvia Persico. Ceylin del Carmen Alvarado had lang uitzicht op de derde plek, maar ging in de slotfase onderuit. Het was geen verrassing dat de wedstrijd bij de vrouwen zou uitlopen op een gevecht tussen de favorieten Vos en Brand. Vos pakte haar eerste wereldtitel sinds acht jaar door Brand in de sprint te verslaan. Kurkdroog en keihard In oktober, toen Brand de wereldbekerwedstrijd in Fayetteville won, was de ondergrond drassig. Nu was het parcours, met onder meer een trap van 38 treden en een helling van 250 meter (7,4 procent gemiddeld en 15 procent maximaal) kurkdroog, en dus keihard. Vanuit de start gaf titelhoudster Brand gas en alleen Vos en Alvarado konden volgen. Alvarado, de kampioene van 2020, haakte al snel af, waarna de 32-jarige Brand en de twee jaar oudere Vos vooraan overbleven. Er ontspon zich een tactisch schaakspel tussen het duo.

Marianne Vos en Lucinda Brand in actie tijdens de WK veldrijden - ANP

Brand deed in het eerste halfuur al het kopwerk, keek af en toe boos om naar Vos, maar die vertrouwde op haar eindsprint en nam niet over. In een bocht drong Brand Vos dan toch op kop, maar een ronde later leidde Brand alweer. Brand geen partij voor sprintende Vos In de zesde en in de zevende en laatste ronde plaatste Vos een aanval, maar ze wist de taaie Brand niet te lossen. Die zette zich weer op kop, maar was in de eindsprint geen partij voor Vos. Achter de twee 'oudjes' had de 23-jarige Alvarado in de vierde ronde gezelschap gekregen van de 24-jarige Silvia Persico. De Italiaanse profiteerde van een val van Alvarado in de laatste ronde en legde op 51 seconden achterstand van Vos beslag op het brons. Alle Nederlanders in de toptien Alvarado eindigde als vierde, voor haar landgenoten Yara Kastelijn en Manon Bakker. Inge van der Heijden eindigde als negende. Alle Nederlandse deelneemsters eindigden daarmee in de toptien. De Hongaarse Blanka Kata Vos, vooraf ook als een van de kanshebsters gezien, kwam niet in het spel voor. Op ruim drie minuten van Vos werd ze zeventiende.