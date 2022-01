Einde carrière American football-ster Brady aankondigd, maar bericht daarna verwijderd

In Amerika is er veel verwarring ontstaan over American football-icoon Tom Brady. Zaterdag kwam naar buiten dat hij heeft besloten een punt te zetten achter zijn carrière als American footballer, maar later op de dag werd dat bericht weer verwijderd.

Via social media werd zijn beslissing naar buiten gebracht, waarna ook de NFL via zijn officiële kanalen uitgebreid stilstond bij het afscheid van het boegbeeld. Toch ontstond er later op de dag wat verwarring, toen de tweet via het bedrijfsaccount van Brady werd verwijderd en er geluiden gingen dat hij zijn club nog niets had meegedeeld.

Na de uitschakeling met Tampa Bay Buccaneers in de play-offs van de NFL werd al verwacht dat dit ondanks zijn doorlopende contract wel eens zijn laatste seizoen geweest kon zijn.

De 44-jarige Brady won zeven keer de Super Bowl en wordt gezien als de beste quarterback ooit. Na de nederlaag tegen Los Angeles Rams was de altijd zo eerzuchtige Brady al terughoudend over een vervolg van zijn carrière.

"Ik heb er nu nog niet over nagedacht, dat ga ik de komende dagen pas doen", ontweek hij de vraag die zowat heel sportminnend Amerika bezighield. "Eerlijk jongens, ik zit nog vol van deze wedstrijd. Ik kijk nu niet verder dan vijf minuten vooruit."

Tal van records

Brady won zes keer de Super Bowl met de New England Patriots, en een keertje met de Tampa Bay Buccaneers. Hij heeft tal van records achter zijn naam staan, zoals de meeste touchdown-passes als quarterback en vorig jaar ook de oudste winnaar van het best bekeken sportevenement ter wereld.

Tom Brady na de uitschakeling met Tampa Bay Buccaneers in de play-offs van de NFL: