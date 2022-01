Zwitserse Suter toont meeste lef bij afdaling Zugspitze

De rappe afdaling voor de wereldbeker in het Beierse Garmisch-Partenkirchen is gewonnen Corinne Suter. De 27-jarige Zwitserse alpineskiër hield op de Zugspitze de ideale lijn op de lastige hobbelige passages knap vast.

Vooral in het laatste deel van de afdaling, waar de skiërs snelheden van bijna 120 km/uur aantikten, pakte Suter winst op haar concurrenten. Suters landgenote Jasmine Flury deed 0,51 seconden langer over de race en pakte zilver. De Oostenrijkse Cornelia Hütter kreeg een bronzen medaille op 0,78 seconden.

Goggia houdt hoop

Een aantal toppers liet, zo kort voor de Winterspelen in Peking, de race aan zich voorbijgaan. Onder hen ook Sofia Goggia, die dit seizoen vier wereldbekerraces won en het WB-klassement aanvoert. Vorig weekend kwam de Italiaanse hard ten val tijdens de afdaling in Cortina d'Ampezzo.

De beelden waarop Goggia hinkend en steunend op haar begeleiders naar de auto werd gedragen, waren zorgelijk. Onderzoek in het ziekenhuis bevestigde die zorgen: een lichte hersenschudding, een scheurtje in een kruisband en een breukje in een kuitbeen.

Snel na de diagnose zei de ambitieuze skiër uit Bergamo dat ze op tijd fit hoopt te zijn voor de Winterspelen in Peking. Daarvoor moet de gekozen vlaggendraagster voor Italië hopen op een wonderbaarlijk snelle revalidatie. De olympische afdaling vindt plaats op 15 februari.