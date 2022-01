Supermarktpersoneel vindt drugs tussen fruit

De politie heeft vanochtend in vier supermarkten in Noord-Holland en Flevoland drugs gevonden. De drugs zaten in pakketjes tussen dozen fruit.

Medewerkers van een supermarkt in Noord-Holland vonden in enkele van de geleverde dozen fruit pakketjes. Ze vertrouwden het niet en belden de politie. Na onderzoek bleek dat in de pakketjes drugs zaten.

Volgens de politie werden de goederen vanuit één distributiecentrum verspreid naar meerdere filialen. Agenten bezochten alle filialen, en troffen in vier winkels pakketjes met drugs aan tussen het fruit.

De politie wil niet zeggen om wat voor drugs het gaat en in welke supermarktketen ze zijn gevonden. Wel is volgens de politie zeker dat alle pakketjes in beslag zijn genomen.