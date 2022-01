Protestkonvooi truckers gearriveerd in Ottawa, 'Trudeau heeft woning verlaten'

In de Canadese hoofdstad Ottawa zijn aan het begin van de avond (Nederlandse tijd) de eerste vrachtwagens uit het zogeheten Vrijheidskonvooi gearriveerd. De truckers zijn in de stad om te betogen tegen het coronabeleid van de Canadese regering.

Volgens de Canadese publieke omroep CBC heeft premier Trudeau met zijn gezin hun woning in het centrum van de stad om veiligheidsredenen verlaten, maar een woordvoerder van de regering wil dat niet bevestigen. De premier zit in quarantaine omdat een van zijn kinderen positief getest is op het coronavirus.

De politie maakt zich zorgen over de omvang van het protest en de mogelijkheid dat er geweld uitbreekt. Veiligheidsminister Marco Mendicino zei tegen CBC dat sommige demonstranten "flagrant extremisme" tentoonspreidden, inclusief oproepen de regering omver te werpen. Tegelijkertijd roepen enkele organisatoren op sociale media de demonstranten op geen geweld te gebruiken.

Trudeau zei deze week dat het konvooi een protest is van "een marginale minderheid", die niet representatief is voor het gedachtengoed van de Canadezen.

'Gehoorzaam geweest'

Het Vrijheidskonvooi vertrok zes dagen geleden uit Vancouver, in het westen van het land. Zo'n 2700 vrachtwagenchauffeurs maken deel uit van het konvooi. Onderweg sloten anderen, ook niet-truckers, zich aan. Ook vanuit andere delen van Canada zijn mensen naar Ottawa gekomen - waar het momenteel zo'n 20 graden onder nul is.

Vooralsnog komen demonstranten vreedzaam bij elkaar op een veld bij het parlementsgebouw. Veel deelnemers dragen de Canadese vlag, de truckers toeteren. Het gaat de demonstranten al lang niet meer alleen om de vaccinatieverplichting voor vrachtwagenchauffeurs die de grens met de Verenigde Staten oversteken. Het protest draait nu om de coronaregels in het algemeen en de onvrede over de regering-Trudeau.

"We zijn twee jaar gehoorzaam geweest en hebben ons aandeel geleverd. Het is nu gewoon tijd dat we ons leven terugkrijgen", zegt een van de demonstranten tegen de NOS.

Een andere demonstrant vergelijkt het protest met Canada's populairste sport: ijshockey. "Als iemand de regels overtreedt dan grijpt de scheidsrechter in. Wij zijn die scheidsrechter. En we gaan ervoor zorgen dat het weer wordt zoals het hoort te zijn... dat je vrij bent om te doen wat je wil."

Volgens de demonstranten moet er een einde komen aan de coronamaatregelen in Canada: