Na stadionramp juicht voetbalgek Kameroen weer voor nationale helden

Het kon dus gewoon weer over voetbal gaan. Zo gaf topscorer aller tijden Samuel Eto'o de nationale ploeg nog een peptalk, daags voor de wedstrijd tegen Gambia. Na de Comoren in de achtste finale kreeg het gastland nu ook die andere debutant tegenover zich. En die moesten ze volgens Eto'o niet onderschatten.

Maar die Afrika Cup gaat ondanks alles gewoon door. Want buiten de coronapandemie wordt de organisatie ook nog gewaarschuwd dat separatisten het toernooi willen verstoren. En dan zijn er nog de fans, die in groten getale zonder kaartjes naar de stadions komen, wat uit een eerste onderzoek de oorzaak is van de tragedie van maandag.

Gambia lijkt dit toernooi de hele wereld aan te kunnen, de nummer 150 van de FIFA-ranking die nog nooit eerder op een groot toernooi actief was. Met voornamelijk spelers die geschatte marktwaardes hebben van enkele tonnen, tegen de voetbalmiljonairs van Kameroen.

Bondscoach van Gambia is de Belgische voetbalnomade Tom Saintfiet, die op een blauwe maandag nog jeugdtrainer en technisch directeur was bij FC Emmen. Daar vervulde hij een belangrijke rol in de doorbraak van Bas Dost in het profvoetbal. En nu introduceert hij met Gambia wat nieuwe namen aan het grote publiek.

De Gambiaanse Zlatan

Yusupha Bobb speelt bij Piacenza op het derde niveau in Italië, Pa Modou zelfs bij Dietikon op het vierde niveau van Zwitserland. En naast de grote vedette Musa Barrow van Bologna staat met Mohamed Badamosi een beer van een spits. Badamosi werd bij zijn Belgische werkgever Kortrijk geïntroduceerd als de Gambiaanse Zlatan, maar scoorde in twee seizoenen nog nooit op het hoogste niveau.

Kameroen bleek niet onder de indruk. Het was eenrichtingsverkeer in Douala, met voor rust al drie levensgrote kansen voor de grote vedette Vincent Aboubakar. Kort na de hervatting vielen de onvermijdelijke treffers alsnog. Beide keren via Karl Toko Ekambi, die onder Peter Bosz bij Olympique Lyonnais speelt.

Zo eindigt het sprookje voor Gambia. En blijft de vermaarde Willem II-held Jattoo Ceesay met zijn vijf interlanddoelpunten voorlopig nog even derde op de topscorerslijst aller tijden van zijn land.