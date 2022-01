Weer meer inzet op fijnmazig vaccineren: ‘Echt heel belangrijk’

Nu de piek van de boostercampagne achter de rug is, zet de GGD weer meer in op het fijnmazig vaccineren. Dus niet boosteren in grote priklocaties, maar juist in buurthuizen, kerken, moskeeën en andere vertrouwde plekken in wijken waar de vaccinatiegraad laag is.

Ook bij de eerste en tweede prik zette de GGD in op het fijnmazig vaccineren, zegt Eva Reekers van de GGD Rotterdam-Rijnmond: "Het helpt echt als je mensen kunt bereiken op plekken die ze zelf prettig vinden. Dan kom je met ze in gesprek en dan kan je vaak prima uitleggen waarom een vaccin nodig is."

Gemiddeld is de vaccinatiegraad in Rotterdam lager dan in de andere grote steden. Vooral in de kwetsbare wijken laten relatief weinig mensen zich vaccineren. Maar met de fijnmazige aanpak kon de GGD de 'vaccinatie-kloof' wel enigszins dichten: "Het is nog steeds lastig, maar ik weet zeker dat de vaccinatiegraad nog veel lager zou zijn als we hier niet zo intensief hadden gestaan", zegt Reekers.

Veel buurtbewoners twijfelen over het nut van de boosterprik in de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken: