Carlsen wint 'Wimbledon van schaken' zonder één partij te verliezen

Na de remisepartij van Richard Rapport, zaterdagochtend de nummer twee op de ranglijst in Wijk aan Zee, tegen Andrei Esipenko, wist Carlsen dat hij genoeg had aan een remise tegen Caruana. Maar Carlsen stond goed tegen Caruana en speelde voor de winst. In stijl - door met accurate zetten zijn stelling steeds iets te verbeteren - bracht Carlsen Caruana langzaam in het nauw. Na 47 zetten gaf de Amerikaan op.

Magnus Carlsen heeft in Wijk aan Zee laten zien waarom hij al sinds 2013 de wereldkampioen is. Zonder een partij te verliezen won Carlsen zaterdag voor de achtste keer het Tata Steel Chess Tournament. Met de zwarte stukken versloeg de Noorse grootmeester de Amerikaanse nummer vier van de wereld Fabiano Caruana.

Dat Carlsen wint in Wijk aan Zee is een opsteker voor de regerend wereldkampioen. Na de prolongatie van zijn wereldtitel eind december tegen Ian Nepomniasjtsji was de Noor nog niet in staat te laten zien waarom hij al sinds 2013 wereldkampioen is en ruim tien jaar bovenaan de FIDE-wereldranglijst staat.

Na de winst op Nepomniasjtsji twijfelde de Noor openlijk of hij zijn wereldtitel in 2024 nog wel wil verdedigen. "Het betekent niet zoveel meer voor mij als het ooit deed", zei hij destijds. Ook de lange voorbereidingsperiode op die tweekamp om de wereldtitel lijkt niet meer aan hem besteed. "Het voelt niet alsof de voordelen opwegen tegen de nadelen."

Rating van 2900

Vervolgens speelde Carlsen begin januari een voor zijn doen matig WK Rapid en Blitz - waar de schakers potjes spelen met 15 en 3 minuten op de klok.

In Wijk aan Zee lijkt de motivatie terug bij Carlsen. Hij liet de concurrentie in ieder geval weer zien wie de baas is: de Noor verloor geen partij. En inmiddels heeft Carlsen alweer een nieuw doel voor dit jaar. Een FIDE-rating van 2900 in klassiek schaken halen. Dat lukte een schaker namelijk nog nooit.