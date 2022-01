Vermoedelijke straatracer opgepakt na aanrijding met zwangere vrouw

Een 21-jarige man uit Groesbeek is vandaag gearresteerd op verdenking van deelname aan een straatrace. Bij die race in het Brabantse Beugen raakte maandagavond een jonge zwangere vrouw zwaargewond, meldt de politie.

De man wordt verdacht van roekeloos rijden en betrokkenheid bij een verkeersongeval. Bij de aanrijding raakte ook een 20-jarige man uit Groesbeek gewond. Ook hij is als verdachte aangemerkt, maar vanwege zijn verwondingen is hij nog niet aangehouden.

Beelden op sociale media

Op onder andere videosite Dumpert staan beelden van het ongeval. Daarop is te zien hoe twee auto's optrekken op een recht stuk weg. Ze remmen nog af bij een kruispunt, maar kunnen niet voorkomen dat een van hen op een van links aankomende auto klapt. In die auto zat de zwangere vrouw.

Volgens Omroep Brabant heeft de vrouw haar dijbeen gebroken en was ze opgenomen in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk of ze daar nog steeds is. De 20-jarige verdachte zou naar een ziekenhuis in Nijmegen zijn gebracht en daar nog steeds liggen. De politie kan hier om privacyredenen niets over zeggen.