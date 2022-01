Emmen wijst Excelsior terug met strakke strafschop Veldmate

FC Emmen blijft goede zaken doen in de strijd om promotie in de eerste divisie. De club uit Drenthe won met 1-0 bij Excelsior en boekte daarmee de vijfde opeenvolgende zege. Jeroen Veldmate joeg in de 73ste minuut een discutabele strafschop in de kruising.

De saaie wedstrijd op Woudestein kende verder weinig hoogtepunten. De beste kans voor rust was voor Emmen. Een hakje van Rui Mendes, na een harde knal van Peter van Ooijen, werd op de doellijn maar net weggewerkt. Excelsior was nauwelijks gevaarlijk. Topscorer Thijs Dallinga, die sinds de winterstop droog staat, ontbrak het aan scherpte om het verschil te maken.