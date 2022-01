Wieleropa Rebellin (50 jaar) kondigt eindelijk zijn afscheid aan

De Italiaan boekte in totaal 61 overwinningen en kende in 2004 de beste wielerweek uit zijn carrière: hij won achtereenvolgens de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, een unicum. De Waalse Pijl won hij in totaal drie keer en ook Tirreno-Adriatico (2001) en Parijs-Nice (2008) schreef hij op zijn naam.

Rebellin is al dertig jaar professioneel wielrenner. Hij begon zijn carrière in 1992, toen renners als Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel nog niet waren geboren.

Bij de Olympische Spelen van 2008 won hij zilver bij de wegwedstrijd, maar die plak moest hij later inleveren nadat hij werd betrapt op doping. Het leverde hem een schorsing van twee jaar op. Zijn laatste zege dateert uit 2017, toen hij op 46-jarige leeftijd een etappe won in de Ronde van Iran.

Niet het eerste aangekondigde afscheid

Rebellin kondigde in het verleden al vaker zijn afscheid aan. Ook vorig jaar, maar in september brak hij bij een zware val in de Memorial Marco Pantani zijn scheen- en kuitbeen. "Op die manier wilde ik mijn loopbaan niet beëindigen", aldus Rebellin. "Ik wil nog echt wedstrijden rijden, het maximale geven en goede resultaten behalen."

Rebellin is momenteel met zijn Italiaanse continentale ploeg Work Service Vitalcare Vega in Mallorca, waar deze week de Challenge Mallorca wordt verreden. "Ik ben niet alleen een wielrenner, maar ook de vader van mijn ploeggenoten. Ik geef mijn ervaring aan hen door als goed voorbeeld en help ze beter te worden."

De 50-jarige Italiaan komt zondag in actie in de laatste van vijf eendaagse wedstrijden van de Challenge Mallorca. Zaterdag werd de vierde wedstrijd gewonnen door Alejandro Valverde, de 41-jarige Spanjaard die na dit seizoen ook zijn carrière beëindigt. Toen Valverde in 2002 begon met wielrennen, was Rebellin al tien jaar prof.