Rus ijzersterk maar kan net niet stunten tegen Serena Williams

Arantxa Rus heeft ondanks een sterk optreden tegen Serena Williams de tweede ronde van het WTA-toernooi in New York niet overleefd. De als derde geplaatste Amerikaanse won de partij met 7-6 (6), 3-6, 7-6 (0).

Rus deed weliswaar serverend onder voor de 23-voudig grandslamkampioene, maar in de rally was ze zeker niet de mindere. In de tiebreak van de eerste set kreeg Rus zelfs een setpoint, op 6-5, maar het lukte haar niet om deze te verzilveren.