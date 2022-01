Stormschade in noorden en oosten, ook elders in Noordzeegebied problemen

In het noorden en oosten van het land komen veel meldingen binnen van stormschade. Mensen in onder meer Groningen, Hengelo, Sappemeer, Nijverdal, Overdinkel en Veendam hebben melding gemaakt van omgevallen bomen, schade aan woningen en problemen op de weg door de harde wind.

In de stad Groningen werd een deel van de ringweg afgesloten, nadat daar meerdere panelen van het Gasunie-gebouw waren gewaaid en enkele andere los waren komen te zitten. Het gevaar is daar inmiddels geweken nu de wind is afgezwakt, zegt de brandweer. Op een voetbalkooi in de stad kwam een boom terecht en op meerdere wegen in de provincie lagen bomen of takken, met flinke hinder voor het verkeer tot gevolg.

In het Drentse Anderen waaide een achtergevel uit de schuur van een boerderij en ook in Friesland moesten de hulpdiensten uitrukken vanwege stormschade. Ook in Twente vielen bomen of takken op de weg. De veiligheidsregio's roepen mensen op alleen bij acuut gevaar naar 112 te bellen. Als er geen acuut gevaar is, wordt mensen gevraagd de gemeente te bellen.

In Anderen waaide de gevel uit deze schuur: