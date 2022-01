ProRail: kussentjes helpen een beetje tegen treintrillingen

De overlast door trillingen van langsrijdende treinen neemt een beetje af door 'rubberen kussentjes' onder de betonnen dwarsliggers van het spoor. Maar het effect is alleen vlakbij het spoor merkbaar,

Dat blijkt uit metingen van spoorbeheerder ProRail bij proefvakken in Zevenaar en Oisterwijk. "De eerste resultaten wijzen op een gunstig effect voor bewoners die dicht bij het spoor wonen, in woningen die gevoelig zijn voor deze hoogfrequente trillingen", aldus ProRail vandaag. Maar op veertig meter van het spoor is van dat gunstige effect niets meer te merken.

Hoogfrequente trillingen zijn een groot probleem voor mensen die langs het spoor wonen, vooral bij goederentreinen. Cris van Dijk uit Dorst voelt het voorbijrazende treinverkeer "als een aardbeving, en dat wel dertig keer per dag", zegt hij in Nieuwsuur. Hij woont in een nieuwbouwhuis op zo'n honderd meter van de Brabantroute.

Ook bij Zevenaar veroorzaken langsrijdende goederentreinen op de Betuweroute trillingen en overlast. Omroep Gelderland schrijft dat daar sprake is van verzakkingen bij het spoor.

Reeks proeven

ProRail is vorig jaar samen met TNO, ingenieursbureau Deltares en de TU Delft begonnen aan een reeks proeven om te kijken of die overlast kan worden verminderd. De rubberen 'kussentjes' die in Zevenaar en Oisterwijk werden geplaatst onder de betonnen dwarsliggers zijn vooral bedoeld om te kijken of de trillingen worden gedempt. Dat is dus beperkt het geval.

ProRail wijst erop dat het dempend effect van het rubber groter is op een stijvere bodem (bijvoorbeeld zand) dan op een slappe bodem van klei of veen.

Met de helft verminderd

De spoorbeheerder is ook begonnen aan een andere proef. In de buurt van Oisterwijk zijn op een spoorwegovergang rubberen platen tussen de rails geplaatst. Dat lijkt goed uit te pakken, "Hoewel de langdurige metingen nog tot de zomer doorlopen, laten de eerste metingen een substantiële afname van de trillingen zien", aldus ProRail. Uit een eerste analyse blijkt dat de trillingen zelfs met de helft worden verminderd.

De proeven lopen nog. ProRail wijst erop dat er geen regels zijn voor de maximale hoogfrequente trilling die een langsrijdende trein mag veroorzaken. Toch gaat de organisatie verder onderzoeken of rubber vaker toegepast moet worden tussen en onder het spoor,