Linda de Mol gaat niets meer zeggen over misstanden bij The Voice

Presentatrice Linda de Mol gaat "helemaal niets meer" zeggen over de misstanden bij The Voice of Holland. Twee weken geleden werd duidelijk dat bandleider Jeroen Rietbergen, met wie De Mol een lange relatie had, zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Bovendien bleek gisteren dat maandblad Linda in de zomer van 2020 al signalen kreeg van grensoverschrijdend gedrag van coach Ali B, maar daarover werd toen niet gepubliceerd. Wel zei de creatief directeur van het blad dat de redactie na overleg met de slachtoffers contact zocht met Tim Hofman, presentator van programma BOOS.

"Intens vals"

In een verklaring op de website van maandblad Linda zegt De Mol nu dat ze de intentie had alles "eerlijk en open" te vertellen op haar eigen platform zodra ze "een klein beetje uit het zwarte gat opgekrabbeld zou zijn", maar dat ze dat nu niet meer gaat doen.

Ze haalt uit naar "een handjevol sensatiezoekende opiniemakers", en noemt daarbij Beau van Erven Dorens, Rob Goossens, Youp van 't Hek en de, volgens De Mol, "intens valse" AD-mediacolumnist Angela de Jong.

"Waarom zou ik het in godsnaam doen, zo'n interview?", vraagt De Mol zich af. "Als alles wat ik zeg door deze 'experts' weggezet wordt als 'verdraaien, liegen, in de doofpot stoppen, macht uitoefenen, verbloemen'. Als zelfs het feit dat ik de verhalen van twee meisjes die vertrouwelijk bij ons hun trieste relaas deden over Ali B niet aan mijn broer verteld heb, omdat dat de uitdrukkelijke wens was van de slachtoffers, uitgelegd wordt als onverantwoordelijk of niet geloofwaardig."

Ernstige verslaving

De Mol herhaalt in de verklaring dat ze niets wist het wangedrag van Rietbergen bij The Voice. Ook neemt ze het op voor haar broer John de Mol, die in BOOS zei dat hij van één incident op de hoogte was geweest. "Hij sprak de volledige waarheid", stelt Linda de Mol.

De presentatrice zegt dat de "leugen bij iemand anders" zit, doelend op Rietbergen. "Iemand die een ernstige verslaving blijkt te hebben. Dat is een kenmerk van verslaving namelijk, de waarheid verdraaien, maar die is inmiddels voldoende kapot gemaakt, dus om hem nog meer voor de bus te gooien lijkt me overbodig. En ik gun het bovenstaande types niet om bij bijvoorbeeld Boulevard of in hun roddelkrant smullend en hijgend quotes uit mijn verhaal te verdraaien en wederom uit hun verband te rukken."

De Mol roept slachtoffers op om contact met haar te leggen via haar maandblad. "Ik zou het fijn vinden jullie persoonlijk te kunnen vertellen hoe erg ik het vind en dat ik er iets aan gedaan had als ik het geweten had, maar ik wist het niet."