Meisje (7) gewond bij incident met vuurwapen in Vlaardingen

Een 7-jarig meisje is gewond geraakt bij een incident met een vuurwapen in Vlaardingen. Dat gebeurde aan het begin van de avond in een huis in de Diepenbrockstraat.

Het slachtoffer is eerst in de ambulance behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een woordvoerder van de politie is het meisje aanspreekbaar.

Na het incident landde er een traumahelikopter in de buurt: