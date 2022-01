Voetbalwereld neemt afscheid van Feyenoord-icoon Wim Jansen

Op het plein ging vanmiddag vuurwerk af bij de aankomst van de begrafenisstoet. Toen de stoet een ererondje reed, klonk applaus en werd het liedje 'You'll Never Walk Alone' van Gerry and the Pacemakers gespeeld.

"Als je het over een stofzuiger hebt, was hij er eentje van een heel goed merk", zei voormalig trainer en voetballer Rob Jacobs bij Rijnmond. Hij was een van de velen die vanmiddag lovende woorden spraken over Jansen. "Wim was een heel sympathieke man, hij was in de omgang heel prettig, had geen sterallures", stelde voormalig trainer en speler Thijs Libregts. "Hij beheerste het vak en was als vriend geweldig."

"Als je aan Wim Jansen denkt, denk je aan details. Het waren de kleinste dingen. Daar werd je als speler wel eens gek van, maar later, als je ouder wordt, ga je beseffen wat hij ermee bedoelde", stelde voormalig voetballer Gaston Taument.

Wat doe je als je de bal niet hebt

"Hij had een eigen kijk op voetbal. Heel veel principes die ik nu toepas", zegt trainer Peter Bosz. "Wat je moet doen als je de bal hebt. En wat je moet doen als je de bal niet hebt", stelt Peter Bosz, trainer van Olympique Lyonnais.

Op het plein bij De Kuip hield een supporter een bordje op met de tekst 'kleine man, grote held'. "Dat zegt het helemaal," aldus een andere supporter.