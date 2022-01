Den Bosch en Pinoké veroveren landstitel in de zaal na spectaculaire slotfases

De zaalhockeysters van Den Bosch hebben na een bizarre slotfase de landstitel veroverd. In de laatste vier minuten boog de Bossche ploeg een 2-0 achterstand tegen Hurley om in een 2-3 overwinning. Bij de mannen ging de Nederlandse titel naar Pinoké, dat HDM in de finale met 5-4 versloeg. Ook in dat duel viel de beslissing pas in de laatste minuut. De vrouwen van Den Bosch moesten het in de finale in Rotterdam doen zonder de bekende veld-internationals. Ook de ervaren Pleun van de Plas, die vorige week de winnende maakte in de halve finale tegen Pinoké, ontbrak. De aanvoerder van Den Bosch bereidt zich met het Nederlands team voor op de Pro League-wedstrijden tegen Spanje van volgende week. Hurley, dat nog nooit een nationale zaalfinale speelde, had tot de tumultueuze slotfase het beste van het spel. Romée Corver zette haar ploeg in de eerste helft op 1-0 nadat ze de bal op een presenteerblaadje kreeg van de Den Bosch-verdediging.

Teleurstelling bij Hurley na de nederlaag - Orange Pictures

In de tweede helft leek Lieke van Wijk de wedstrijd te beslissen door uit een corner de 2-0 binnen de pushen. Maar in de slotfase had Den Bosch aan drie aanvallen genoeg om de wedstrijd compleet om te buigen. Noor Omrani maakte vier minuten voor tijd de 2-1 door na een snelle tegenaanval de bal door de benen van Hurley-keepster Wendela van Dedem te werken. Een minuut later maakte Teuntje de Wit de gelijkmaker. De winnende treffer kwam op naam van Maartje Krekelaar. De aanvoerder tikte de bal bijna vanaf de zijlijn knap binnen, waarna de speelsters van Den Bosch de negende landstitel in de zaal konden vieren.

Pinoké met de schaal - Pro Shots

In de strijd om de landstitel bij de mannen kwam HDM als eerste op voorsprong. Chris Taberima maakte na acht minuten de openingstreffer voor de Haagse ploeg uit een corner. Daarna knokte Pinoké zich razendsnel terug in de wedstrijd. Noud Schoenaker maakte de 1-1, aanvoerder Jannis van Hattum zette de Amstelveense hoofdklasser op voorsprong door een strafbal binnen te pushen. Op slag van rust deelde drievoudig veld-international Marlon Landbrug nog een extra tik uit door uit een fraaie draai de 3-1 te maken. Laatste twintig seconden HDM, dat op het veld uitkomt in de promotieklasse, deed al snel na rust iets terug; Taberima zette zijn ploeg via een strafbal op 3-2, maar kort daarop bracht Pinoké het verschil weer op twee. Landbrug promoveerde een schitterende voorzet van Miles Bukkens, die de bal knap achterlangs voor het doel trok, tot treffer. Ook toen was de wedstrijd nog niet gespeeld, want vier minuten voor tijd kwam HDM via goals van topscorer Boris Burkhardt en opnieuw Taberima op 4-4. Twintig seconden voor tijd besliste de Duitse international Niklas Wellen de wedstrijd door een corner spijkerhard binnen te pushen.

Pinoké viert de winnende - Pro Shots