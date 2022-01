Burgzorg verruilt Heracles voor Mainz 05, Hansson naar Almelo

Delano Burgzorg verruilt Heracles Almelo voor 1.FSV Mainz 05, de huidige nummer tien in de Bundesliga. De vleugelspits, met vier treffers de meest trefzekere Heraclied dit seizoen, had bij de Twentse eredivisionist nog een contract tot 2023.

"In de Bundesliga spelen was een van mijn dromen", zegt de 23-jarige aanvaller op de website van Heracles, dat hem in 2020 overnam van het Italiaanse Spezia. "Bij Mainz wil ik een nog betere speler worden, doelpunten maken en mezelf als persoon ontwikkelen."

Hansson naar Almelo

De club uit Almelo heeft Emil Hansson als vervanger aangetrokken. De 23-jarige Zweed, die uit de jeugdopleiding van Feyenoord komt en ook voor RKC Waalwijk en Hannover 96 speelde, komt over van Fortuna Sittard en tekent een contract voor 2,5 jaar.