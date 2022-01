Tineke de Nooij neemt afscheid van radio met extra lange TinekeShow

Tineke de Nooij (81) zet vandaag een punt achter haar radio- en tv-carrière. Dat doet ze in de laatste, extra lange en feestelijke uitzending van de TinekeShow, een programma van Omroep Max op NPO Radio 5. Alleen in noodgevallen zal ze nog invallen bij Max.

De uitzending begon met het nummer Amapola, gezongen door Jim Dorsey. Dat stond bovenaan in de Amerikaanse en Engelse hitlijsten toen De Nooy in april 1941 in Baarn werd geboren.

Het liedje staat op de 40e plaats van de 'Tineke Top-40' die dj Erik de Zwart haar aanbod. De rest van deze speciale top-40 wordt in de loop van de uitzending gedraaid. Die duurt van 12.00 uur tot 16.00 uur.

Radio Veronica

De Nooij was in 1953 voor het eerst op de landelijke radio te horen. Ze mocht iedere donderdag het padvindersprogramma Hoort zegt het voort aankondigen. Vijf jaar later werd ze lid van de hoorspelkern, een groep acteurs die voor hoorspelen werd ingezet.

In 1960 solliciteerde ze bij Radio Veronica waarvoor ze tot het einde van de zeezender, in 1974, zou blijven werken. Al het eerste jaar kreeg ze een eigen programma. Koffietijd met Tineke, dat in 1962 van start ging, maakte haar de populairste vrouwelijke dj.

Tv

Na het einde van Veronica trad De Nooij in dienst bij de NOS en liet zich omscholen tot tv-regisseur. In 1982 kreeg ze bij de publieke omroep Veronica een eigen middagprogramma: Tineke. Vier jaar later verhuisde ze naar de avond. In 1989 stapte ze over naar TV10, een tv-zender die nooit een zendvergunning kreeg.

RTL gaf haar een uitweg met een programma op de zaterdag- en zondagmiddag, waarin mensen die een partner zochten aan elkaar werden voorgesteld. Ook presenteerde ze Tineke en de paranormale wereld. Vanwege dalende kijkcijfers nam RTL in 1998 afscheid van haar. Volgens De Nooij moest ze in een roddelblad lezen dat haar contract niet werd verlengd. In 2010 keerde ze terug op de landelijke radio met de TinekeShow.

Prijzen

De Nooij werd meermaals onderscheiden. In 2016 kreeg ze een Marconi Oeuvre Award, twee jaar later volgde een andere prestigieuze oeuvreprijs, de Ere-Zilveren Reissmicrofoon. "In een bedrijfstak waar een vijftigplusser soms al wordt beschouwd als een neanderthaler laat Tineke de Nooij zien dat je, ook als je die uiterste houdbaarheidsdatum al 27 jaar achter je hebt liggen, schijnbaar moeiteloos overeind kunt blijven door simpelweg altijd en overal jezelf te blijven", schreef de jury toen.