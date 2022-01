Doelman Hahn per direct weg bij Go Ahead Eagles vanwege 'verschil van inzicht'

Warner Hahn keert niet meer terug onder de lat bij Go Ahead Eagles. De 29-jarige doelman en de club hebben zijn contract in onderling overleg ontbonden, zo meldt Go Ahead Eagles in een korte verklaring.

Hahn maakte afgelopen zomer aan het einde van de transferperiode de overstap van Anderlecht naar Go Ahead Eagles als eerste doelman. "De club en de keeper kregen eerder deze maand echter een verschil van inzicht, waarna in onderling overleg met elkaar is besloten dat de partijen uit elkaar gaan", aldus de club uit Deventer.

Blunder

Hahn begon negentien wedstrijden in de basis, maar in zijn laatste wedstrijd tegen RKC (0-2 nederlaag) maakte hij een flinke blunder. De laatste twee duels voor de winterstop stond Andries Noppert op doel bij de nummer dertien van de eredivisie.

Vrijdagavond had Hahn wel een basisplaats bij het Surinaamse elftal, dat een oefenwedstrijd tegen Barbados met 1-0 won.