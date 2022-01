Barty helpt Australian Open eindelijk weer aan winnares van eigen bodem

Ashleigh Barty heeft voor eigen publiek de Australian Open op haar naam geschreven. De mondiale nummer één was in de finale met 6-3, 7-6 (2) te sterk voor de Amerikaanse Danielle Collins en is de opvolgster van Chris O'Neil, die in 1978 als laatste Australische het grandslamtoernooi in Melbourne won. "Dit is een droom die uitkomt. Ik ben zo trots om een Aussie te zijn", zei Barty, nadat ze de Daphne Akhurst Memorial Cup uit handen van landgenote en viervoudig winnares Evonne Goolagong had gekregen. De 25-jarige Barty, al de eerste finaliste van eigen bodem sinds Wendy Turnbull in 1980, speelde haar derde grandslamfinale en ging ook op Roland Garros (2019) en Wimbledon (2021) met de titel aan de haal. Voor Collins (WTA-30) was het de eerste grandslamfinale. Bravoure Barty kende een indrukwekkende weg naar de finale. In zes partijen had ze maar 21 games hoeven afstaan. Vanaf de achtste finales stond de Australische telkens tegenover een Amerikaanse speelster.

Danielle Collins - EPA

De drie jaar oudere Collins had tot dusver drie van de vier ontmoetingen met Barty verloren, maar de laatste, vorig jaar in Adelaide, won ze. Ook haar geweldige optreden in de halve finales tegen Iga Swiatek zal haar veel zelfvertrouwen verschaft hebben. De Amerikaanse hardhitter begon dan ook vol bravoure aan de finale. Ze bood Barty prima partij en kreeg op 2-2 de eerste breekkans. Die wist ze niet te benutten en een game later leverde ze met een dubbele fout juist haar eigen opslag in. Veel variatie Dat cadeautje pakte Barty graag uit. Ze bleef uitstekend spelen, zorgde er onder het toeziend oog van onder anderen acteur Russell Crowe, voormalig zwemkampioen Ian Thorpe en oud-atlete Cathy Freeman met veel variatie voor dat Collins geregeld uit positie was en had in 33 minuten de eerste set binnen.

Ashleigh Barty - AFP