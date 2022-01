Zeven activisten Sterrebos opgepakt, rest gaat voor tweede nacht in hangmat

Tegen het eind van de middag zaten er naar schatting nog vijftien actievoerders in de bomen van het bos. Deze demonstranten zijn van plan een tweede opeenvolgende nacht in een hangmat door te brengen. "VDL Nedcar heeft nog niet gereageerd voor zover ik weet", zegt actievoerder Maarten vanaf een tak. "Het Sterrebos is dus nog niet gered en daarom blijven we."

Tweede nacht in hangmat

Afgelopen nacht zijn zeven activisten aangehouden. De politie heeft het gebied afgezet en arresteert iedereen die erin of eruit wil.

Een groep van zo'n vijftien activisten maakt zich op voor voor de een tweede overnachting in het Sterrebos bij Born. De demonstranten eisen dat autofabriek VDL Nedcar, eigenaar van de grond, afziet van de geplande kap van zeven hectare van het bos. Het bedrijf is dat van plan om zijn fabriek uit te breiden.

Een woordvoerder van het bedrijf laat weten dat het vonnis van de rechter wordt afgewacht. De Raad van State doet uiterlijk binnen een maand uitspraak over de kwestie. De voorbereidingen voor de kapwerkzaamheden mogen vooralsnog doorgaan van de hoogste bestuursrechter.

In de loop van de dag hebben leden van actiegroep Red het Sterrebos eten en drinken gebracht naar hun kompanen in het bos. Eerst mocht dat niet. Vanochtend probeerde "een klein groepje" thee en boterhammen te brengen, zeggen ze. Daarop werden die personen tegengehouden door beveiligers en later door de politie.

Burgemeester: hier niets te zoeken

"De grondrechten van deze vreedzame activisten worden duidelijk geschonden", stelde de groep vanochtend. "We roepen de burgemeester van Sittard op per direct de toevoer van voedsel en water toe te staan."

Burgemeester Verheijen gaf daar gehoor aan, maar zei erbij dat de actievoerders niets in het bos hebben te zoeken, omdat het privéterrein is. De gemeente Sittard-Geleen heeft de Mitsubishi Avenue, nabij de autofabriek, aangewezen als demonstratielocatie. Daar is eerder vandaag een 'solidariteitsdemonstratie' gehouden.