Zeven activisten Sterrebos gearresteerd, voedsel en drinken zijn gebracht

Zeven activisten zijn vannacht aangehouden bij het Sterrebos bij Born. Zes van hen konden geen identiteitsbewijs tonen. De politie heeft het gebied afgezet en arresteert iedereen die erin of eruit wil.

Demonstranten gaan vandaag door met hun actie, die gisteren begon. Ze protesteren zowel in het bos als bij autofabriek VDL Nedcar, de eigenaar van het bos. Ze willen voorkomen dat een deel van het bos wordt gekapt voor de uitbreiding van de fabriek.

Inmiddels hebben leden van de actiegroep Red het Sterrebos eten of drinken gebracht naar hun mede-activisten in het bos. Eerst mocht dat niet. Vanochtend probeerde "een klein groepje" thee en boterhammen brengen, zeggen ze. Daarop werden ze tegengehouden door beveiligers en later door de politie.

'Niets te zoeken'

"De grondrechten van deze vreedzame activisten worden duidelijk geschonden", stelde de groep vanochtend. "We roepen de burgemeester van Sittard op per direct de toevoer van voedsel en water toe te staan."

Burgemeester Verheijen gaf daar gehoor aan, maar zei erbij dat de actievoerders niets in het bos hebben te zoeken, omdat het privéterrein is.