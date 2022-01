OM heropent onderzoek naar dood Amstelvener in bad

Het Openbaar Ministerie heeft het onderzoek naar de dood van Hans van de Ven (69) heropend. De Amstelveense man werd op 5 februari vorig jaar dood aangetroffen in bad.

De politie onderzocht de dood van de oud-MIVD'er, maar omdat een schouwarts concludeerde dat Van de Ven een natuurlijke dood was gestorven, werd dat onderzoek gestaakt.

Argwaan

Nabestaanden hadden echter argwaan over de doodsoorzaak en schakelden voormalig recherchechef Klaas Langendoen en het AD in. Door onderzoek van experts van een onderzoeksbureau zou zijn gebleken dat de man vermoedelijk al dagen eerder overleden is. Het AD besteedt in de podcast De zwarte dag van Hans aandacht aan de zaak.

Op het moment van zijn dood zou hij een vrouw in huis hebben gehad die door de politie werd gezocht vanwege oplichtingspraktijken. Deze vrouw zit inmiddels een celstraf uit vanwege oplichting en gaat volgens het AD niet in op vragen.

Het OM bevestigt aan de NOS de zaak te hebben heropend, maar noemt het nog te vroeg om verdere mededelingen te doen.