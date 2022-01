Marokko tegen Egypte op Afrika Cup: 'Een soort Nederland-Duitsland...'

Ook schopt hij het tot international van Marokko, waarmee hij in 2006 uitkomt op de Afrika Cup. Het wordt een prachtige, maar korte ervaring. In het voetbalgekke Egypte geniet de voetballer van de uitstekende faciliteiten, de kamelenrit langs de piramides en een fluitconcert van honderdduizend Egyptische fans.

Boussaboun wordt 42 jaar geleden geboren in Tanger. Hij is vier als hij met zijn familie de overstap maakt van Marokko naar Den Haag. Kleine Ali kan goed voetballen, breekt door bij ADO, speelt bij clubs als Feyenoord en FC Utrecht en pikt overal zijn doelpuntjes mee.

Zestien jaar later windt Boussaboun zich enorm op als het over zijn landgenoten op het belangrijkste Afrikaanse voetbaltoernooi gaat. Marokko staat weliswaar in de kwartfinales, maar echt overtuigend is het niet wat de ploeg laat zien in Kameroen. "Dat is het gevolg van jarenlang beleid zonder enig idee of een visie."

Boussaboun ziet in Vahid Halilhodzic de boosdoener. Zijn Haagse tongval komt over de telefoon steeds meer naar voren naarmate hij langer over de bondscoach praat. "Blijkbaar is zijn ego, het laten zien dat hij de baas is, voor hem belangrijker dan het beste team samenstellen", luidt de conclusie van Boussaboun.

Geen Ziyech en Mazraoui

Hij doelt op het thuislaten van sterspeler Hakim Ziyech en Ajacied Noussair Mazraoui. Beide spelers liggen in een conflict met Halilhodzic. "Mazraoui is een lieve jongen, doet niemand iets kwaad en heeft geen gedragsproblemen."

"Ziyech wordt in de media weleens neergezet als lastig, omdat hij zijn eigen manier van communiceren heeft. Maar is hij ooit disciplinair gestraft? Nee, hij is een superprof. Dus dan ligt het als coach toch echt aan jezelf. Dan kun je niet met mensen omgaan", stelt Boussaboun.