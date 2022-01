Zevenvoudig F1-wereldkampioen Hamilton blijft zwijgen. Maar waarom?

Op 18 februari trekt Mercedes het doek van de nieuwe W13, maar de oogappel van de Formule 1-renstal hult zich in stilzwijgen. Lewis Hamilton lijkt van de aardbodem verdwenen. Al ruim anderhalve maand is de door Max Verstappen onttroonde coureur spoorloos. Op 12 december, tijdens de podiumceremonie in Abu Dhabi, sprak Hamilton voor het laatst in het openbaar. Radiostilte op social media "Ik wil Max en zijn renstal feliciteren. Ze hebben het geweldig gedaan. Het was voor ons een loodzwaar jaar. We hebben alles gegeven", zei Hamilton meteen na de apotheose. Door een omstreden beslissing van de wedstrijdleiding zag hij de zege en de wereldtitel in de laatste ronde uit zijn handen glippen.

Hamilton omzeilde de hamvraag: is hij in staat in 2022 zijn kroon te heroveren? "Ik voelde me in de slotfase van het seizoen erg goed in de auto, maar we zitten nog steeds in een pandemie. Ik wens iedereen fijne kerstdagen. Blijf gezond! We zien wel wat er volgend seizoen gebeurt." En toen werd het stil: the silence of the HAM. De zevenvoudig kampioen skipte de verplichte F1-persconferentie en schakelde zijn sociale media-kanalen uit. Hamilton (26,7 miljoen volgers op Instagram, 7 miljoen op Twitter) plaatst niks meer. Geen updates, geen foto's en stories. Een onaangekondigde retraite zonder toelichting.

De Instagram-pagina van Lewis Hamilton - Instagram @LewisHamilton

Opmerkelijk detail: Hamilton volgt zelf niemand meer op Instagram. Zelfs zijn trouwe viervoeter Roscoe moest eraan geloven. De bulldog geeft zelf ook al maanden geen teken van leven. De laatste Instagrampost van 'Roscoelovescoco' gaat over Halloween. 'Snap dat Hamilton er klaar mee was' Hamiltons stilte is voer voor speculatie. Wat beoogt de F1-grootheid? Kapt hij ermee? Of wil hij iets afdwingen? "Ik verwacht niet dat Lewis stopt. Waarom zou hij? Ik denk dat hij zich optimaal aan het voorbereiden is om nog een keer kampioen te worden. Misschien is 2022 zijn laatste kans", zegt Formule 2-coureur Bent Viscaal.

De Tukker was in Abu Dhabi ooggetuige van de zinderende slotronde: de pitbox van Viscaals renstal Trident zat onder de Verstappentribune. "Het was alsof Nederland wereldkampioen voetbal werd. Onvergetelijk en adembenemend, maar niemand wil op zo'n manier verliezen. Ik vond dat Hamilton zijn nederlaag best sportief oppakte." Viscaal is ervaringesdeskundige. "Ik heb zelf ook discutabele beslissingen meegemaakt in de Formule 3. Je voelt je dan vreselijk slecht. Ik snap wel dat Hamilton er even helemaal klaar mee was. Op zo'n moment voelt het alsof je veel onrecht wordt aangedaan. Ik kan me goed in hem verplaatsen, alleen duurde het bij mij geen anderhalve maand." Viscaal hoopt dat Hamilton op tijd opduikt. "Niemand wil dat hij stopt. Lewis is een van de beste coureurs uit de geschiedenis. Het zou erg jammer zijn voor de fans om het duel met zijn nieuwe teamgenoot te missen. De komst van George Russell moet een extra motivatie zijn om door te gaan." 'Politiek spel' Ook Jeroen Bleekemolen kan zich niet voorstellen dat Hamilton er de brui aan geeft. "Ik verwacht en hoop dat hij doorgaat. Het is leuker als hij erbij is", vindt de autocoureur, die dit weekend deelneemt aan de 24-uursrace in Daytona. "Lewis is gedreven en goed genoeg om het nog een paar jaar vol te houden. Hij ziet die achtste wereldtitel ook nog wel zitten."

Quote Ik denk dat hij wat mensen weg wil krijgen daar, zoals wedstrijdleider Michael Masi. Lewis wil het ondersteboven gooien. Hij kan dat. Hij heeft als 'the greatest of all' veel invloed. Jeroen Bleekemolen, endurance-coureur

Bleekemolen vindt het opmerkelijk dat het zó lang stil blijft. "Het is een apart verhaal aan het worden. Heel gek dat we niks horen. Ik zie het als een politiek spel. Ik denk dat Lewis echt boos is over de gang van zaken bij de FIA. Hij wil een punt maken en houdt zijn poot stijf." "Hamilton probeert de druk op autosportfederatie FIA op te voeren en is machtig", stelt Bleekemolen. "Ik denk dat hij wat mensen weg wil krijgen daar, zoals wedstrijdleider Michael Masi. Lewis wil het ondersteboven gooien. Hij kan dat. Hij heeft als 'the greatest of all' veel invloed. Er zullen wel wat mensen verdwijnen." De gang van zaken irriteert Bleekemolen wel. "Het is jammer en een beetje flauw. Er is niet bewust een aanval op Hamilton gedaan. Het is nu eenmaal zo gelopen. Wedstrijdleider Masi besloot de race te herstarten omdat dat in zijn ogen paste bij de situatie. Niet om Lewis dwars te zitten."

Lewis Hamilton is sportief gelijk na de laatste race van vorig seizoen en feliciteert Max Verstappen met de wereldtitel - BSR Agency

Bleekemolen kent het klappen van de zweep. Hij verloor in 2019 na een ingreep van de wedstrijdleiding een Le Mans-zege. "Op een gegeven moment moet je tegenslag naast je neerleggen. Niet te lang ergens in blijven hangen, maar doorgaan. Dat past bij een groot kampioen. Zoals Max Verstappen altijd zegt: het is wat het is. En Hamilton heeft ook vaak wind mee gehad." 'Niets zeggen maakt meer indruk' De Britse F1-verslaggever Jonathan Noble vindt Hamiltons zwijgmarathon een veelzeggend signaal. "Zijn stilte illustreert de enorme frustratie. Het onderstreept de noodzaak dat de FIA dingen moet veranderen. Niets zeggen maakt meer indruk dan alle dingen die Lewis wel had kunnen zeggen. De bal ligt bij de FIA." Noble werkt al twee decennia in de Formule 1 en maakte alle wereldtitels van Hamilton mee. Hij kan zich niet voorstellen dat Sir Lewis de koningsklasse van de autosport vaarwel zegt. "Dat is heel onwaarschijnlijk. Hamiltons hele leven draait om F1. Hij ademt grand prixs."