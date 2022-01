Noordoosten VS zet zich schrap voor extreem winterweer

In vijf staten in het noordoosten van de Verenigde Staten is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware sneeuwbuien die worden verwacht. Het zou gaan om de hevigste sneeuwval in jaren. Ze gaan gepaard met forse windstoten.

Duizenden vluchten in onder meer New York en New Jersey zijn geannuleerd en inwoners krijgen het advies om alleen in noodgevallen de weg op te gaan. Ook wordt gewaarschuwd voor stroomuitval en overstromingen in de kustgebieden. Inwoners in tien staten krijgen waarschijnlijk met het extreme weer te maken, van South Carolina tot Maine in het uiterste noordoosten.

Bij Boston kan zo'n 90 centimeter sneeuw vallen, verwachten meteorologen. Het huidige record uit 2003 staat op 70 centimeter in 24 uur tijd. Daarnaast zijn er rukwinden mogelijk van zo'n 110 kilometer per uur.

Het weer heeft ook gevolgen voor de zuidelijke staat Florida. Daar wordt de laagste temperatuur in jaren verwacht.