Biden: binnenkort meer Amerikaanse troepen naar Oost-Europa

De VS stuurt vanwege de crisis rond Oekraïne op korte termijn extra troepen naar NAVO-landen in Oost-Europa. Dat heeft de Amerikaanse president Biden gezegd. Hij zei niet om hoeveel manschappen het gaat, wel dat het er "niet veel" zullen zijn.

Biden maakte zijn opmerkingen na zijn bezoek aan Pennsylvania. Op verzoek van de president zijn maandag 8500 militairen in verhoogde staat van paraatheid gebracht, zodat ze snel kunnen worden ingezet. Biden zei toen dat het om een voorzorgsmaatregel ging, om bezorgde Oost-Europese NAVO-landen tegemoet te komen.

In Europa zijn ook in rustiger tijden tienduizenden Amerikaanse manschappen gestationeerd. Alleen al in Duitsland gaat het om 35.000 militairen.

Versterkingen

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Austin zei donderdag nog dat er tot dusver geen bevel was om troepen te verplaatsen. Daarvoor was nog geen verzoek gekomen vanuit de NAVO, aldus de minister. De NAVO kondigde maandag wel aan versterkingen naar Oost-Europese lidstaten te sturen en troepen in gereedheid te brengen. De extra gevechtsvliegtuigen en oorlogsbodems moeten Rusland afschrikken, zei NAVO-chef Stoltenberg.

Vanwege de troepenopbouw van Rusland rond Oekraïne zijn er zorgen bij de NAVO-landen dat Rusland het land mogelijk binnen wil vallen. Rusland heeft dat steeds ontkend.

Verder onderhandelen

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov herhaalde vrijdag in een persconferentie dat zijn land geen oorlog met Oekraïne wil. Ook zei hij dat Moskou bereid is verder te onderhandelen met het Westen. Lavrov verwacht ergens de komende weken met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken af te spreken.

De Oekraïense president Zelensky drong er vrijdag bij westerse leiders op aan geen paniek te zaaien over de Russische troepen bij de Oekraïense grens. "We kunnen geen paniek gebruiken", zei hij, ook met het oog op de zwakke economie van Oekraïne.