Van Duijvenbode's debuut op Masters duurt slechts acht moeizame legs

De top-8 van de Order of Merit had vrijdag nog een avond vrij. De nummer 9 tot en met 25 van de wereld openden het bal. Van Duijvenbode, nummer vijftien op de PDC-ranking, zou op de eerste dag aanvankelijk spelen tegen de in Joure geboren Danny Noppert. Maar de Fries - alias 'The Freeze' - zit thuis bij zijn hoogzwangere vrouw.

In de zaal in het Engelse stadje was vrijwel geen stoeltje meer vrij voor de openingsdag van de Masters. Een kort, maar interessant toernooi, met twee Nederlandse deelnemers. Naast Dirk van Duijvenbode verschijnt ook Michael van Gerwen ten tonele.

Dirk van Duijvenbode's debuut op de Masters in Milton Keynes heeft slechts acht moeizame legs geduurd. De Australiër Simon Whitlock verpestte de start van het dartjaar voor de aubergineteler uit Westland al in de eerste ronde: 6-2.

Op de Masters verdelen de darters 220.000 Britse pond aan prijzengeld. De winnaar gaat met 60.000 pond naar huis. Vorig jaar was dat 'De Fret' Johnny Clayton. Omdat het een invitatietoernooi is, telt het gewonnen prijzengeld niet mee in de Order of Merit, waarop de wereldranglijst is gebaseerd.

In 2013 was Phil Taylor de eerste winnaar van het toernooi. De man met de meeste overwinningen is nog steeds Michael van Gerwen. De nummer drie op de PDC-ranking ging achtereenvolgens in 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 met de hoofdprijs terug naar Boxtel.

Van Gerwen

Zaterdagavond zal het 'Seven Nations Army' door de zaal beuken als Michael van Gerwen het podium betreedt voor zijn partij tegen Luke Humphries. Zondagmiddag zijn de kwartfinales (best-of-19) en zondagavond de halve finales (best-of-21) en de finale (best-of-21).