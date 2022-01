Uitschakeling zaalvoetballers komt hard aan: 'Hadden droom die nu nachtmerrie is'

"Uiteindelijk moeten we zorgen dat we meer hadden gescoord. Ik had het ons zo hard gegund, we hebben hier zo erg naar toegeleefd. Maar je staat met lege handen. We hadden een droom die nu een nachtmerrie is", vervolgt Kuijk "Maar we kunnen we heel trots zijn op wat we hebben neergezet."

De teleurstelling is dan ook groot bij het Nederlands team. Keeper Manuel Kuijk speelde een prima wedstrijd, maar kon de drie tegendoelpunten niet voorkomen. "Ik kan het niet geloven. We geven zo snel die voorsprong weg. We hebben keihard gestreden. Ik kan alleen maar zeggen: respect voor de jongens voor hoe hard we hebben gewerkt".

Het had zo mooi kunnen worden. Eindelijk was er publiek welkom in de Ziggo Dome bij het EK zaalvoetbal, juist nu Nederland de allesbeslissende wedstrijd in de groepsfase moest spelen tegen Servië. Maar het mocht niet baten: Nederland gaf een 2-0 voorsprong weg en verloor met 3-2.

Jordy Martinus, de maker van de 1-0, kon zijn teleurstelling maar moeilijk verbergen: "Voor de wedstrijd hadden we vertrouwen, en vanavond helemaal na 2-0. Ik dacht: uitspelen die handel. Maar in 5 minuten draait het helemaal om."

"Maar we kunnen onszelf nog in de spiegel aankijken. We wilden zaalvoetbal op de kaart zetten in Nederland, en dat is gelukt. We hebben als team gestreden, maar helaas viel de goal één seconde te laat."

Verschil in kleine dingen

Bondscoach Max Tjaden sprak van een gemiste kans. "Als er een dag was dat we ze konden pakken, was dat vandaag. Dit is niet fijn."