Buchmann en Schachmann ondanks blessures in Tourselectie Bora-Hansgrohe

Maximilian Schachmann is ondanks een sleutelbeenbreuk toch opgenomen in de Tourselectie van Bora-Hansgrohe. Ook zijn teamgenoot Emanuel Buchmann blijkt na zijn val in het Critérium du Dauphiné fit genoeg voor de eerste grote ronde van het jaar. De 26-jarige Schachmann kwam in de Ronde van Lombardije ongelukkig in botsing met een auto die het parkoers was opgereden. Bij een controle in het ziekenhuis bleek zijn sleutelbeen gebroken.

"De breuk heeft zich de afgelopen dagen zeer goed ontwikkeld", aldus Niklas Droste van het medische team van Bora-Hansgrohe. "We hebben de nodige stabiliteit in het team om het in ieder geval met hem te proberen. Hij heeft alweer een paar dagen op de weg getraind en alles verloopt naar verwachting." Ook de voorbereiding van Buchmann op de Tour de France verliep niet vlekkeloos. In de vierde etappe van het Critérium du Dauphiné ging de Duitser tegen het asfalt en moest hij opgeven. Buchmann eindigde vorig jaar als vierde in het algemeen klassement van de Tour en geldt ook dit jaar als een van de kandidaten voor de eindzege.

