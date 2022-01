Debutanten Kok en Scheperkamp kijken ogen uit in Peking: 'Heel indrukwekkend'

De vraag is wanneer de olympische kriebels echt opkomen bij de 21-jarige olympiërs. Al in het vliegtuig? Of pas na de eerste meters op de baan? Van de schaatshal zijn Kok en Scheperkamp in ieder geval onder de indruk.

"Alles is net even groter en mooier dan ik gewend was bij de World Cups of een WK, het is echt vet", zegt Kok. "Het ijs was wel een beetje zacht, maar wel een mooi gevoel om op de olympische baan te zijn."

'Femke, er zijn looproutes'

De eerste uren in het olympisch dorp waren ook imposant. "Ik wil niet zeggen dat het me overviel, maar het was allemaal wel heel mooi", zegt Scheperkamp. "Ook die foodcourt", zegt Kok. "Dan heb je allemaal je eigen tafeltje met van die glazen wanden ertussen, dat is een beetje ongezellig."

Veel nieuwe indrukken dus. Gelukkig hebben de jongelingen genoeg ervaren schaatsers om zich heen. "Er wordt veel verteld over hoe de Spelen eerst gingen en hoe het nu gaat", zegt Scheperkamp - die bij zijn ploeg Jumbo-Visma de bijnaam 'Frenkie' kreeg. "Onderling merk je een beetje hoe het werkt en hoe zij het aanpakken, dus je hebt er zeker wel wat aan."