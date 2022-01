EK-avontuur zaalvoetballers al voorbij na nederlaag tegen Servië (2-3)

Maar door de nederlaag in de met 1.250 toeschouwers gevulde Ziggo Dome was de uitslag van de andere wedstrijd niet van belang (Portugal won met 1-0) en is Nederland uitgeschakeld.

De Nederlandse zaalvoetballers zijn er op het EK niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken. Oranje verspeelde tegen Servië een 2-0 voorsprong en verloor zijn laatste groepswedstrijd in Amsterdam met 2-3.

Oranje bleef in de beginfase sterk spelen en zag Karim Mossaoui nog een uitstekende kans missen. In de loop van de eerste helft begon het echter beter te draaien bij de Serviërs en was het aan een aantal puike reddingen van doelman Manuel Kuijk te danken dat Nederland zijn voorsprong behield.

De tweede helft begon voor Oranje net zo goed als de eerste: een schot van Yoshua St. Juste vloog via het lichaam van Stefan Rakic pardoes het doel in: 2-0.

Viervoudig kwartfinalist Servië bleef het Nederlandse doel echter bestoken en binnen een minuut werd het 2-2 via Denis Ramic en 2-3 via Andreja Stojcevci.

Vijf minuten voor tijd was er nog een uitgelezen kans om alsnog gelijk te komen toen Oranje een strafschop kreeg. Het buitenkansje was echter niet besteed aan Said Bouzambou: zijn inzet ging via de paal naast.

Het was een dreun die Oranje niet meer te boven leek te komen. Desondanks kreeg Nederland in de zenuwslopende slotseconden nog twee enorme kansen. Doelman Momcilovic redde 14 secondes voor tijd miraculeus in twee instanties op een poging van Ceyar en Mohamed Attaibi werkte de bal zelfs nog in het doel, maar dat was net na de zoemer.