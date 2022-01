Brit schuldig aan moordcomplot Pakistaanse blogger in Rotterdam

Khan vertrok in juni naar Nederland, toen Goraya al ondergedoken zat. In Rotterdam kocht hij een mes, maar hij trof Goraya niet aan op het adres dat hij van zijn opdrachtgever had doorgekregen.

De 31-jarige Muhammad Gohir Khan zou vorig jaar opdracht hebben gekregen om de Pakistaanse mensenrechtenactivist Ahmad Waqass Goraya uit de weg te ruimen, in ruil voor 100.000 Britse pond. Goraya woonde toen in Rotterdam, maar was door de politie in februari uit zijn huis gehaald omdat hij volgens de veiligheidsdiensten op een Pakistaanse dodenlijst stond.

Een 31-jarige Brit is schuldig bevonden aan betrokkenheid bij een moordcomplot tegen een Pakistaanse dissident in Rotterdam. Een jury in een Londense rechtbank kwam unaniem tot dat oordeel. In maart wordt bepaald welke straf de Brit krijgt.

Ahmad Waqass Goraya is een prominente Pakistaanse dissident met tienduizenden volgers op Twitter. Hij zet zich in onder meer in voor de vrijheid van meningsuiting en schrijft kritisch over mensenrechtenschendingen, de verdwijning van Pakistaanse activisten en journalisten en corruptie binnen het Pakistaanse leger en de overheid.

Zelf zegt de Brit dat hij niet wist wat de opdracht die hij moest uitvoeren precies inhield. Ook had hij naar eigen zeggen geen idee wie het slachtoffer was. Eerder had hij al aangevoerd dat hij nooit de intentie had om Goraya echt te vermoorden.

Volgens de BBC was Khan in de rechtszaal soms in tranen. De Britse omroep omschrijft hem als een "stuntelige opportunist", die in Rotterdam bijvoorbeeld schade reed aan de auto die hij enkele minuten daarvoor had gehuurd, omdat hij niet gewend was aan de rechterkant van de weg te rijden.

Diepzeevis of tonijn

Tijdens de rechtszaak bleek dat Khan honderden WhatsApp-berichten had uitgewisseld met ene 'Mudz' (of 'Muzzamil'), waarin de twee details bespraken over het moordcomplot. Daarin vroeg Khan onder meer: "Is het een diepzeevis of slechts een tonijn?" Mudz antwoordde: "Alleen tonijn, maar geen Britse tonijn, Europese tonijn." En later, toen Khan zei dat hij gereedschap nodig had voor de klus: "Het is geen haai, maar een kleine vis. Een klein mes, haakje of worm aan een draadje is genoeg."

De identiteit van Mudz is niet bekend, hoewel het volgens de BBC waarschijnlijk gaat om iemand met de Britse nationaliteit die in Pakistan woont. Boven hem zou nog een andere opdrachtgever staan: in zijn appjes zou Mudz regelmatig hebben gerefereerd aan een 'grote baas'.

Volgens Goraya zelf zitten de Pakistaanse inlichtingendiensten achter het moordcomplot. Hij riep de Britse autoriteiten vandaag op om de zaak verder te onderzoeken. "Het mag hier niet stoppen."