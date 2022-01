Coronaregels massaal aan de laars gelapt bij eerste voetbalwedstrijd met publiek

Na maanden afwezigheid mag er sinds woensdag eindelijk weer publiek in de Nederlandse voetbalstadions. De Brabantse derby in de eerste divisie, TOP Oss - FC Den Bosch, mocht vrijdagavond het spits afbijten. Wel zaten er voorwaarden aan de rentree van het publiek en daar wordt niet aan voldaan.

Zo mag het stadion maar voor een derde gevuld worden en moeten de bezoekers anderhalve meter afstand van elkaar houden. Met name dat laatste wordt niet geleefd in Oss. De supporters in het Frans Heesen Stadion zitten (te) dicht op elkaar.

Ook achter een van beide doelen staan tientallen fans, met name de fanatieke supportersschare van de thuisploeg, naast elkaar.

'Stadionspeaker gaat omroepen'

Een woordvoerster van TOP Oss kondigde voor de wedstrijd aan dat alle 1.500 bezoekers bij de ingang van het stadion te horen zouden krijgen dat ze 1,5 meter afstand moeten houden. "En de stadionspeaker gaat dit ook omroepen als dat nodig is", zei ze.