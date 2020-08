Trump officieel genomineerd als presidentskandidaat

De Republikeinse Partij heeft president Trump officieel genomineerd voor een tweede termijn. Op de partijconventie in Charlotte, North Carolina, werd hij door de 336 afgevaardigden, zoals verwacht, als kandidaat aangewezen.

Donderdag zal Trump de nominatie officieel aanvaarden met een speech bij het Witte Huis. Maar onverwacht kwam hij vandaag meteen al op het podium. In een toespraak noemde hij de komende verkiezingen, waarbij hij het opneemt tegen de Democraat Biden, de belangrijkste uit de geschiedenis van het land.

Trump zei dat de Democraten alleen kunnen winnen door de verkiezingen te vervalsen. "We hebben ze betrapt in 2016 toen ze slechte dingen deden. We moeten voorzichtig zijn, want ze proberen het weer."