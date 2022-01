Giri ziet hoop op zege Tata-schaaktoernooi vervliegen na verlies tegen Van Foreest

Anish Giri grijpt vermoedelijk ook dit jaar naast de eindoverwinning bij het Tata-schaaktoernooi. In Wijk aan Zee boog hij op de elfde speeldag, spelend met zwart, na 42 zetten voor landgenoot Jorden van Foreest.

Vorig jaar zat Van Foreest Giri ook al dwars in Wijk aan Zee, toen in een armageddonvluggertje om de toernooizege. In 2018 en 2019 troefde Magnus Carlsen Giri af. In 2018 was Carlsen Giri in een tiebreak de baas, in 2019 had de Noor een half punt meer.

Door Giri's nederlaag tegen Van Foreest vrijdag zakt de nummer zeven van de wereld naar plek drie in de stand en kan nu alleen nog op een gelijk aantal punten komen met koploper Carlsen.